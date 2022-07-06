Yangın ve Afet İdare Ajansından yapılan açıklamada, geçen ay görülen aşırı sıcaklıkların 17 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da haziranda aşırı sıcaklar nedeniyle 15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

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