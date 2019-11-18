Son Dakika Haberleri: Japonya'da her 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu
Son Dakika Güncel Japonya'da her 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu - Son Dakika

Japonya'da her 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu

6 saat önce

Japonya'da yapılan bir araştırmada, ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Japonya'da her 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu, System.String[]

Japonya'da yapılan bir araştırmada, ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Japon Sendikalar Konfederasyonunun yaptığı araştırma kapsamındaki ankete katılan bin kişiden yüzde 12'si kılık kıyafet prosedürlerini "uygunsuz" buluyor.

Katılımcıların yüzde 57'si, kıyafet ve benzeri düzenlemelere maruz kaldığını söylerken, yüzde 8'i kadınların makyaj yapma zorunluluğunun da bulunduğunu kaydetti.

Ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu giymesinin zorunlu olduğuna işaret edilen araştırmada, kıyafet kurallarının yüzde 87 ile en fazla otel ve restoranlarda uygulandığı, finans ve sigorta sektörlerinde ise bu oranın yüzde 71 olduğu tespit edildi.

Araştırmada, Japonya'da yönetici pozisyonundaki kadın oranının yüzde 13 olduğu vurgulandı. Araştırmada ayrıca, erkek çalışanların yüzde 11'inin takım elbise giyme zorunluğunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sendikadan bir yetkili Japan Times gazetesine verdiği demeçte, "Erkek ve kadınlar için ayrı kurallar koymanın cinsel ayrımcılığa neden olduğunu" belirtti.

Kadın haklarının korunması ve desteklenmesiyle ilgili çalışmalar yürüten "Eşitlik Şimdi (Equality Now) isimli sivil toplum örgütünden Jacqui Hunt de "Kadınlar iş yeri aksesuarı değil. İş yerinde yüksek topuklu ayakkabı giyme gerekliliği kadınları hedef alıyor ve yetenekleri yerine kıyafetleriyle tanımlıyor." ifadesini kullandı.

Hunt, kuralları cinsiyetçi görüşlerin bir tezahürü olarak niteleyerek, "Yüksek topuklu ayakkabılar acı verici olabilir, uzun süreli fiziksel hasara ve kadınların hareketlerini de kısıtlayabilir. Bunları zorunlu kılmak, belirli bir ayakkabı türünü giymelerinde tıbbi veya fiziksel engeli bulunanlara karşı da ayrımcılık yapılması anlamına gelir." diye konuştu.

Ülkede kadınlarla ilgili kıyafet düzenlemeleri hakkında sivil toplum örgütlerince bu yılın şubat ayından itibaren kampanyalar düzenleniyor. Bu kapsamda, 31 binden fazla kişi kuralların kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına katıldı.

Bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine kadınlar karşı çıkmış, Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı Takumi Nemoto da kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin "uygun ve gerekli" olduğu yorumunu yapmıştı.

Japonya'da bazı şirketlerin kadın çalışanlarından gözlük takmamalarını istediği yönündeki haberler de ülkede tartışma yaratmıştı.

Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:02 Kaynak: AA
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