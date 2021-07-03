Heyelan felaketi yaşayan Japonya'dan gelen görüntüler korkunç! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. AFP'nin acil koduyla geçtiği son dakika haberine göre Shizuoka eyaletindekiAtami şehrini sel ve heyelan vurdu.

20 KİŞİ KAYIP

Şiddetli yağışlar Japonya'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 20 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.

Shizuoka eyaleti afet koordinasyon merkezi yetkilileri cumartesi sabahı felaketi yaşayan Atami şehrinin bir kaplıca bölgesi olduğunu ve bölgede yeraltı sıcak su kaynakları bulunduğunu bildirdi.

FELAKET ANLARI KAMERADA

Televizyon görüntülerinden alınan videolar heyelanla birlikte harekete geçen büyük çamur kitlelerinin evleri önüne katarak ilerlediğini, olay anında bölgede bulunan vatandaşların korkuyla kaçıştığını gösteriyor.

Shizuoka eyalet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada "20 vatandaşımızın nerede olduğunu bilmiyoruz ve güvenliklerinden endişe ediyoruz." ifadesinin kullanırken yerel yönetimin arama kurtarma çalışmaları için ordudan yardım istediğini sözlerine ekledi.