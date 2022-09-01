Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmıHalk panikle market raflarını boşalttı - Son Dakika
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Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmıHalk panikle market raflarını boşalttı

01.09.2022 22:42

- Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmı Halk panikle market raflarını boşalttı Japonya'nın Okinawa Adası'na yaklaşan Hinnamnor Tayfunu, bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.

- Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmı

Halk panikle market raflarını boşalttı

TOKYO - Japonya'nın Okinawa Adası'na yaklaşan Hinnamnor Tayfunu, bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu. Tayfunun bu gece itibariyle etkisini artıracağı uyarısını duyan bölge halkı, evde mahsur kalma ihtimaline karşı market raflarını boşalttı.

Japonya'ya yaklaşan Hinnamnor Tayfunu, ülkenin Okinawa eyaletinde alarma neden oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı tayfunun bugün Miyakojima Adası'nın 250 kilometre güneyi üzerinde saatte 25 kilometre hızla güneybatıya doğru hareket ettiğini açıklarken, tayfunun neden olduğu atmosferik basınç Okinawa'nın birçok bölgesine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getirdi. JMA, tayfunun yarına kadar saatte 108 kilometre hıza varan rüzgarlara neden olacağı uyarısında bulunurken, Cumartesi ise rüzgar hızının 144 ila 180 kilometre arasında değişebileceği açıkladı.

Sel, toprak kayması, yıldırım ve nehir taşkını ihtimallerine karşı uyaran yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Market rafları boşaldı

Tayfunun bugün itibariyle etki göstermeye başladığı Okinawa eyaletinde evde mahsur kalma korkusu yaşayan halk marketlere akın etti. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürünün evlere stoklanması nedeniyle market rafları boş kaldı.

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Şaka değil: Japonya, eski teknolojilere savaş açtı! Şaka değil: Japonya, eski teknolojilere savaş açtı! Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmı Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmı
Kaynak: İHA

Okinawa Adası, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmıHalk panikle market raflarını boşalttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Hinnamnor Tayfunu alarmıHalk panikle market raflarını boşalttı - Son Dakika
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