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Japonya'da hükümet 2022 mali yılı bütçe taslağını onayladı - Son Dakika

Japonya'da hükümet 2022 mali yılı bütçe taslağını onayladı

24.12.2021 08:35
Japonya'da hükümet 2022 mali yılı bütçe taslağını onayladı

Japonya'da 107,6 trilyon yenlik (940 milyar dolar) 2022 mali yılı bütçe taslağı kabul edildi.

Japonya'da 107,6 trilyon yenlik (940 milyar dolar) 2022 mali yılı bütçe taslağı kabul edildi.

Hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sosyal güvenlik ve ulusal savunma harcamalarını kapsayan bütçe taslağını onayladı. Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıl bütçesi 107,6 trilyon yen olacak.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, düzenlediği basın toplantısında, bütçe ile Kovid-19'a karşı "şimdilik" tüm önlemlerin alındığını belirterek, sosyal güvenliğin, kamu yararı ile mali yükler arasında dengesizliğe neden olduğunu ve bu yapısal problemin çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Son 10 yıldır artıyor

Bütçe taslağında en büyük harcama 36,27 trilyon yen (314 milyar dolar) ile sosyal güvenlik politikalarına ayrılacak.

Yeni bütçenin finanse edilmesi amacıyla 36,93 trilyon yen (322 milyar dolar) değerinde devlet tahvili ihraç edilecek.

Hükümetin onayladığı taslak, ocak ayında mecliste müzakere edilecek ve Mart 2022 sonuna dek yasalaşacak.

Kyodo ajansı ulusal bütçenin son 4 yıldır art arda 100 trilyon yeni aştığını ve son 10 yıldır da sürekli yükseldiğini aktardı.

Japonya'nın Mart 2020'de başlayan 2021 mali yılı bütçesi 106,6 trilyon yen olarak kayda geçmişti.???????

Hükümet, Japonya, Nisan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da hükümet 2022 mali yılı bütçe taslağını onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da hükümet 2022 mali yılı bütçe taslağını onayladı - Son Dakika
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