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Japonya'da hükümet ilk kez, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi - Son Dakika

Japonya'da hükümet ilk kez, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi

22.02.2022 12:10
Japonya'da hükümet ilk kez, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi

Japonya'da hükümet ilk kez, bir dönem yürürlükte olan "Irk Koruma Yasası" kapsamında kısırlaştırılan mağdurlara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Japonya'da hükümet ilk kez, bir dönem yürürlükte olan "Irk Koruma Yasası" kapsamında kısırlaştırılan mağdurlara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Osaka Yüksek Mahkemesi, "Irk Koruma Yasası" kapsamında 1960'ların sonlarında kısırlaştırma prosedürlerine tabi tutulan üç kişinin temyize götürdüğü davayı karara bağladı.

Mahkeme, müştekileri zihinsel problemli 70 yaşlarındaki bir kadın ile duyma bozukluğu yaşayan 70-80 yaşlarında evli bir çift olan davada, Japon hükümetini mahkum etti.

Duruşmada Hakim Heyeti Başkanı Ota Teruyoşi, alt mahkemenin önceki kararını geçersiz kılarak merkezi hükümetin yaklaşık 27,5 milyon yen (239 bin 660 dolar) tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Müştekiler "anayasal garanti altındaki bireysel haysiyet, çocuk doğruma ve yetiştirme gibi haklardan mahrumiyet" suçlamalarından yaklaşık 55 milyon yen tazminat talep etmişti.

Kasım 2020'de Osaka Bölge Mahkemesi, söz konusu yasanın "anayasayı ihlal ettiğine" karar vermiş ancak kısırlaştırma sürecinin üzerinden "20 yıldan fazla geçtikten sonra" müştekilerin "tazminat hakkı arayamayacaklarına" hükmederek davayı düşürmüştü.

Yasaya ilişkin 6 mahkeme kararı bulunan Japonya'da, Osaka Yüksek Mahkemesinin kararı "devleti tazminat ödemeye mahkum eden ilk hüküm" olarak kayda geçti.

Kanun ve ilga süreci

Ülkede 1948-1996'da yürürlükte kalan "Yuusei Hogohou" (Öjeni Kanunu) kapsamında "adi ve aşağı tip çocukların doğumunu" engellemek amacıyla zihinsel bozukluk, akıl hastalığı, ırsi hastalık yaşayan yaklaşık 25 bin kişi kısırlaştırılmıştı.

Kanunun ilgası sürecinde, 1994 yılında engelli bir Japon kadının Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda Mısır'da düzenlenen Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansındaki çağrısının etkili olduğu biliniyor.

Kyodo ajansının hükümet verilerine dayandırdığı bilgiye göre, yasa kapsamında 16 bin 500 kişinin "rızası alınmadan sterilizasyon prosedürlerine tabi tutulduğu" aktarılmıştı.

Nisan 2019'da Japonya meclisi, "zorla kısırlaştırılan her bir kişiye" 3,2 milyon yen (27 bin 800 dolar) tazminat ödenmesini kapsayan yasayı kabul etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da hükümet ilk kez, eski 'Irk Koruma Yasası'ndan tazminata mahkum edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da hükümet ilk kez, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi - Son Dakika
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