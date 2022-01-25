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Japonya'da hükümet yarı OHAL uygulamasını 34 eyalete yükseltti - Son Dakika

Japonya'da hükümet yarı OHAL uygulamasını 34 eyalete yükseltti

25.01.2022 14:12
Japonya'da hükümet yarı OHAL uygulamasını 34 eyalete yükseltti

Japonya'da hükümet, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 16 eyalette uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamını 18 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletme kararı alarak 34 eyalete yükseltti.

Japonya'da hükümet, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 16 eyalette uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamını 18 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletme kararı alarak 34 eyalete yükseltti.

Omicron mutasyonunun da etkisiyle Covid-19 vakalarında son günlerde patlama yaşanan Japonya'da hükümet salgın tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, an itibariyle 16 eyalette süren yarı OHAL uygulamasının kapsamının 18 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletilmesine karar verildiğini açıkladı. Perşembe günü itibariyle yürürlüğe girecek uygulamanın 20 Şubat'a dek süreceği belirtilirken, salgın önleme tedbirlerine başvurulacak eyaletler ise, Hokkaido, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Aomori, Yamagata, Fukuşima, Ibaraki, Tochigi, Ishikawa, Nagano, Shizuoka, Shimane, Okayama, Saga, Oita ve Kagoshima olarak açıklandı. Son gelişme ile birlikte 47 eyaleti bulunan ülkenin 34 eyaleti yarı OHAL uygulaması altına girmiş olacak.

Valilere restoran ve benzeri işletmelere yönelik saat kısıtlama ve alkol yasağı getirme gibi yetkiler verecek uygulama, sokağa çıkma yasağı benzeri radikal tedbirlere ise başvurmayacak.

İkinci kez kapsamı genişletildi

Japonya'da hükümet Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde 9 Ocak itibariyle yarı OHAL uygulamasının hayata geçirildiğini duyurmuş, geçtiğimiz Cuma ise Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki de karar kapsamına alınmıştı.

"İşe yarıyor"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise yarı OHAL tedbirinin etkinliğine dikkat çekerek, "Vaka artış hızı halihazırda yarı OHAL altında olan bazı bölgelerde açıkça yavaşlıyor" ifadelerini kullanmıştı. Temel hedeflerinin insan trafiğini azaltmak olduğunu hatırlatan Kishida, toplumdan anlayış ve iş birliği talep etmişti.

Vaka sayısı 2 milyonu aştı

Japonya'da bugün doğrulanan rekor sayıdaki 62 bin 612 vaka ülke geneli Covid-19 vakalarının toplamını 2 milyon 288 bin 362'ye taşıdı. Ülkede 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı da 18 bin 580'e ulaştı. - TOKYO

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Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Hükümet, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da hükümet yarı OHAL uygulamasını 34 eyalete yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da hükümet yarı OHAL uygulamasını 34 eyalete yükseltti - Son Dakika
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