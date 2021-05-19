Japonya'da hükümete "olimpiyatları iptal edin" baskısı artıyor - Son Dakika

Japonya'da hükümete "olimpiyatları iptal edin" baskısı artıyor

19.05.2021 13:57
Japonya'da hükümete

Tokyo Tıp Doktorları Birliği, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen olimpiyatların sağlık sistemi üzerindeki yükü daha da artıracağı gerekçesiyle Japonya hükümetine organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

Tokyo Tıp Doktorları Birliği, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen olimpiyatların sağlık sistemi üzerindeki yükü daha da artıracağı gerekçesiyle Japonya hükümetine organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu. IOC Başkanı Thomas Bach ise Tokyo Olimpiyatları'na sağlık personeli göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 10 haftadan az bir süre kala Japonya'da sağlık çalışanlarını temsil eden bir meslek grubundan daha dev organizasyonla ilgili iptal çağrısı geldi. Bünyesinde yaklaşık 6 bin hekimi barındıran Tokyo Tıp Doktorları Birliği'nden yapılan açıklamada, salgında 4. dalgayla mücadele edildiği hatırlatılarak şimdiye kadarki en vahim durumla karşı karşıya olunduğu vurgulandı. Açıklamada, "Enfeksiyon ve ölü sayısını arttırma potansiyeline sahip bir organizasyonu iptal etmek doğru seçimdir" denildi. Hükümet ve organizasyon komitesine etkinliğin iptali için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) danışma çağrısında bulunuldu.

IOC: "SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERECEĞİZ"

IOC Başkanı Thomas Bach ise bugün yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak IOC'nin Tokyo Olimpiyatları'na sağlık personeli göndermeye hazır olduğunu söyledi. Bach, Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları sırasında olimpiyat köyünde kalacak sporcuların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmış olmasını beklediğini ifade etti.

Güvenlik endişelerine değinen Bach, "Olimpiyat köyü güvenli bir yer ve Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları güvenli bir şekilde organize edilecek. Organizasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine odaklanmalıyız. Çünkü açılış törenine yalnızca 65 gün kaldı" diye konuştu.

İLK ÇAĞRI DEĞİL

Geçtiğimiz hafta ülkedeki bir diğer sağlık örgütü olan Japonya Ulusal Doktorlar Birliği hükümete Covid-19 salgını riski karşısında yaklaşan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı iptal etme çağrısında bulunmuştu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya hitaben yazılan mektupta etkinliği güvenli bir şekilde gerçekleştirilmenin mümkün olmadığı kaydedilmişti. Mektupta, seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini arttıracağı vurgulandı. Ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN BAŞVURDULAR

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden dün yapılan açıklamada ise oyunlar için gereken 200 sertifikalı sağlık görevlisinin neredeyse iki katı olan 395 doktorun müsabaka alanları ve olimpiyat köyünde gönüllü olmak için başvuruda bulunduğu belirtilmişti. Japonya hükümeti ve olimpiyat komitesi, daha önce birçok kez dev organizasyonun virüs tedbirleri altında güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getirmişti.

OHAL SÜRÜYOR

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılarak uygulamaya Aichi ve Fukuoka da dahil edilmişti. Son olarak ise Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da uygulamaya dahil edilmesine karar verilmişti. Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na günler kala kapsamı genişletilen uygulama, dev organizasyonun geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 700 bin 106'ya yükselirken, can kaybı sayısı da 11 bin 952'ye ulaştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da hükümete olimpiyatları iptal edin baskısı artıyor

Koronavirüs, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da hükümete 'olimpiyatları iptal edin' baskısı artıyor - Son Dakika


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