Japonya'da içinde 460 bin vatandaşın bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu - Son Dakika
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Japonya'da içinde 460 bin vatandaşın bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu

24.06.2022 10:49
Japonya'da içinde 460 bin vatandaşın bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu

Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin bulunduğu flash disk kayboldu. Kripto şifre ile korunan diskteki bilgilerin henüz sızdırılmadığı açıklanırken belediye konu ile ilgili "Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." dedi.

Japonya'nın Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti. Öte yandan, çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash diskinde bulunduğu belirtildi.

KRİPTOLU ŞİFRE İLE KORUNUYOR

Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi. Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİNİ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." denildi.

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Kaynak: AA

Japonya, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da içinde 460 bin vatandaşın bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Japonya'da içinde 460 bin vatandaşın bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu - Son Dakika
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