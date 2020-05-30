Japonya'da "ikinci dalga" korkusu
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu.
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu. Başkent Tokyo'da 3 gün üst üste 10 kişide fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:03 Kaynak: AA
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