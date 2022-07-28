Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde

28.07.2022 11:48
Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde

Japonya'da iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil dönüşüm programı başlatılmasına rağmen nükleer enerjinin kullanılmasına da daha fazla odaklanılması gündeme geldi.

Japonya'da iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil dönüşüm programı başlatılmasına rağmen nükleer enerjinin kullanılmasına da daha fazla odaklanılması gündeme geldi.

The Japan Times'ta yer alan habere göre, dün, iklim değişikliğine karşı mücadele için "yeşil dönüşüm" programının startı verildi.

Başbakan Fumio Kişida, Japonya'nın daha yeşil bir ekonomiye geçişi için yıl sonuna kadar 10 yıllık bir yol haritası hazırlanması konusunda Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'yı görevlendirdi.

Yeşil dönüşüm programı, enerjisi büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanan Japonya'nın 2050'ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşma çabalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Ancak programın, Mart 2011'de Fukushima 1 No'lu Nükleer Santrali'ndeki erime kazasının ardından nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimini tersine çevirerek, nükleer enerjiyi tekrar aktif kullanmaya yönelik stratejik bir hamle olduğuna inanılıyor.

Yeşil dönüşüm programı toplantısında, Kişida, yaşanan sürecin 1973'teki petrol krizinden bu yana ilk enerji krizi olduğu yönündeki endişelerden bahsederek, "Krizin üstesinden gelmeye öncelik vermeliyiz çünkü bunu yapmadan yeşil dönüşüm olmayacak." ifadesini kullandı.

Başbakanlıktan bir yetkili de Kişida'nın yeşil enerjiye geçiş veya fosil yakıtlara bağımlılığın son bulması için nükleer santrallerin elzem olduğunu düşündüğünü aktardı.

Nükleer enerjiden daha fazla yararlanma hedefi

Temmuzun başlarında iktidardaki Liberal Demokrat Parti, nükleer enerjiden maksimum düzeyde yararlanma vaadinde bulunmuştu. Bu hamle, hükümetin şirketlere ve hanelere elektrik tasarrufu yapma çağrısının ardından geldi.

Söz konusu durumu, kısmen nükleer güç reaktörlerinin yeniden başlatılmasındaki gecikmelere bağlayan hükümet, gelecek kış olası arz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna'daki savaş nedeniyle Japonya'nın Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının durmasından endişe duyuluyor. Bir hükümet yetkilisi, ithalatın durdurulmasının ülkede "gaz ve enerji kaynaklarına büyük bir darbe vuracağını" kaydetti.

Nitekim Kişida, 14 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında da bu kışa kadar 9 nükleer reaktörü yeniden başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Söz konusu reaktörlerin, Nükleer Düzenleme Kurumunca yapılan taramaları geçtiği bildirilirken, Kişida'nın taramalarını henüz tamamlamamış reaktörleri de yeniden başlatmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ayrıca gelecekte yeni nükleer santrallerin inşa edileceğine ve mevcut olanları genişletileceğine inanılıyor.

YORUMLAR
500
Japon kadınların yüzde 50'si çalışma hayatı ve evlilik arasında denge bulmakta zorlanıyor Japon kadınların yüzde 50'si çalışma hayatı ve evlilik arasında denge bulmakta zorlanıyor DSÖ'ye göre, en fazla yeni Kovid-19 vakası Japonya'da DSÖ'ye göre, en fazla yeni Kovid-19 vakası Japonya'da
Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement