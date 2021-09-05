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Japonya'da iktidar partisi başkan adayı Kişida'dan Kovid-19'a karşı "on trilyonlarca yenlik" mali destek sözü - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi başkan adayı Kişida'dan Kovid-19'a karşı "on trilyonlarca yenlik" mali destek sözü

05.09.2021 05:54
Japonya'da iktidar partisi başkan adayı Kişida'dan Kovid-19'a karşı

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Liberal Demokrat Parti başkanlık seçimlerinde katılacak eski Dışişleri Bakanı Kişida, düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı vaatlerine değindi.

Kovid-19'a karşı sağlık kriz idare ajansı kuracağını da belirten Kişida, "en kötü senaryoları daima aklında tutacağını" belirterek, seçilmesi halinde salgınla mücadeleye karşı "on trilyonlarca yen değerinde mali destek paketi" vereceğini açıkladı.

Hükümetin, destek kapsamında halka nakit yardımı sağlayacağını kaydeden Kişida bu destekle halkın, ülke geneli sağlık altyapısının geliştirilmesi sürecinde, ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

Halkın aşılandığını kanıtlayan dijital aşı pasaportları ibraz edileceğini belirten Kişida, ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kurulacağını da sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan LDP liderlik seçimlerine katılmayacağını açıklamıştı.

LDP içi kaynaklara göre seçimlerde eski bakan Kişida, Japonya'da İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'nin yarışmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Liberal Demokrat Parti, Mevlüt Çavuşoğlu, İktidar, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da iktidar partisi başkan adayı Kişida'dan Kovid-19'a karşı 'on trilyonlarca yenlik' mali destek sözü - Son Dakika


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