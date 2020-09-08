Japonya'da iktidar partisi LDP'de liderlik yarışı başladı - Son Dakika

Japonya'da Abe Şinzo'nun görevinden istifa etmesi sonrası iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliğine ve başbakanlığa talip olan 3 aday arasında yarış başladı.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Siyasi İşler Başkanı Kişida Fumio, eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, Tokyo'nun Nagata-cho semtindeki LDP Genel Merkezinde bir araya geldi.