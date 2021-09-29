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Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor

29.09.2021 08:15
Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor, System.String[]

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışan 4 adaydan hiçbiri ilk turda oyların çoğunluğunu elde edemedi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışan 4 adaydan hiçbiri ilk turda oyların çoğunluğunu elde edemedi.

LDP seçimlerinde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışıyor.

Yeni parti başkanının, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlk tur sonuçlarına göre LDP milletvekillerinden Kono 86, Kişida 146, Takaiçi 114, Noda 34 oy elde etti.

Ülke geneli 47 eyalet delegelerinden ise Kono 169, Kişida 110, Takaiçi 74, Noda ise 29 oy kazandı.

Bu sonuçlara göre ilk turda yeni lider belirlenemedi. İlk turda en çok oy alan Kono ve Kişida ikinci turda yarışacak.

Yeni başkan, 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

Liberal Demokrat Parti, Koalisyon, Japonya, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika
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