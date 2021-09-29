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Japonya'da iktidar partisi lider adayları tarım, turizm ve güvenlik politikalarını açıkladı - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi lider adayları tarım, turizm ve güvenlik politikalarını açıkladı

29.09.2021 06:34
Japonya'da iktidar partisi lider adayları tarım, turizm ve güvenlik politikalarını açıkladı, System.String[]

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışacak adaylar, seçilmeleri halinde iç ve dış sahada uygulayacakları politikaları anlattı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışacak adaylar, seçilmeleri halinde iç ve dış sahada uygulayacakları politikaları anlattı.

LDP liderlik seçimlerinde Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ile Takaiçi Sanae yarışacak.

Ülke içi uygulayacağı politikalara yönelik vatandaşların da katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan dört aday, turizm ve tarım sektörlerinin bölgesel ekonomileri canlandırdığına dikkati çekti.

Yerel tarım ve turizme katkı verilmesi gerektiğini belirten Kono, "Tarımsal ürünler ile turizm hizmetinin kalitesi ve katma değerine önem vermeliyiz. Her ikisinin de yüzü dünyaya dönük olmalı." dedi.

Kişida, yerel turizmin "büyük potansiyel" taşıdığını ve seçilmesi halinde, aşı sertifikaları ile birlikte hükümetin iç turizmi canlandıracak paket programlarının bir üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Tarım sektöründe ise ülkenin "öz yeterlilik oranının" artırılmasının önemine dikkati çeken 4 aday arasından Kono ve Noda ülkede tarım ve çiftçilikle uğraşanları destekleyeceklerini söyledi.

Kişida, "Tarımı kazançlı bir sektöre dönüştürebilmeliyiz." derken, Takaiçi ise glütensiz pirinç ununun ABD ve Avrupa piyasalarına ihracatının hükümet politikası haline getireceğini belirtti.

Savunma ve güvenlik

Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizi'nde bölgesel faaliyetlerine karşı 4 aday da ABD ve diğer demokratik ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu sahada Kono ve Takaiçi, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde ulusal kara sularının ihlallerine karşı Japonya Sahil Güvenlik yasasını revize edeceklerini söyledi.

Kono, "Yasa revizyonu ufkuyla beraber Tokyo'nun, Pekin'in artan faaliyetlerini daha iyi engelleyebilmesi için diplomatik çabaları ilerleteceğim." dedi.

Kişida, Sahil Güvenlik ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) iş birliklerinin iyileştireceğini, Noda ise Avustralya gibi ülkelerle bölge istikrarını hedefleyeceğini vurguladı.

Tartışmalı Yasukuni

Adaylar, ülkenin başbakanının, savaş dönemi geçmişi sebebiyle komşu Çin ve Güney Kore ilişkilerince "hassas görülen" Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nın ziyareti konusunda bölündü.

Kono ve Noda "ziyaret edilmemesi" gerektiğini, Takaiçi seçilmesi halinde kendisinin ziyaret edeceğini belirtirken, Kişida zaman ve duruma göre "ziyareti ön görebileceğini" ifade etti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kyodo, adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdinde popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini belirtti.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da iktidar partisi lider adayları tarım, turizm ve güvenlik politikalarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisi lider adayları tarım, turizm ve güvenlik politikalarını açıkladı - Son Dakika
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