Japonya'da iktidar partisi seçimleri öncesinde ana muhalefetten Kovid-19'a karşı acil nakit yardımı çağrısı - Son Dakika

Japonya'da yaklaşan iktidar partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini istedi.

Ana muhalefetteki Japonya Anayasal Demokratik Partisi (CDP), iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) 29 Eylül'deki liderlik seçimleri öncesinde, iç politikaya yönelik tekliflerini açıkladı.

CDP lideri Edano Yukio, düzenlediği basın toplantısında, virüsün olumsuz etkilediği sosyal ve ekonomik faaliyetlerin canlandırılması için işletmelere yeni fırsatlar sunulmasını istedi.

Aşılamada öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini belirten Edano, Kovid-19'un hane halkına verdiği yaralara karşı düşük gelirli hanelere bir defalık 100 bin yen (910 dolar) verilmesi çağrısı yaptı.

Salgının yaygınlaştığı bölgelerde sosyal etkinliklerin ertelenmesi ya da iptal edilmesini isteyen Edano, evde tedavi gören Kovid-19 hastalarının durumlarının iyileştirilmesini talep etti.

Japonya'da etkisini gösteren virüsün Delta varyantına karşı Edano, okul derslerinin çevrim içi yapılmasını, ihtiyaç halinde okullara PCR testi desteği verilmesini istedi.

Edano, "LDP başkanlık seçimleri sebebiyle hükümetin işlevsel olmadığı bu süreçte yapılması gerekenleri CDPJ olarak derlediklerini" söyledi.

Teklifleri LDP ve koalisyon ortağı Komeito'ya ileteceklerini bildiren Edano, LDP iç seçimleri öncesi bu tekliflerinin uygulamaya geçirilmesi çağrısı yaptı.