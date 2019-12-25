Japonya'da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında - Son Dakika
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Japonya'da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında

6 saat önce

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) Milletvekili Tsukasa Akimoto, kumarhane işleten bir şirketten rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Japonya'da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında, System.String[]

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) Milletvekili Tsukasa Akimoto, kumarhane işleten bir şirketten rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Tokyo savcıları, Başbakan Shinzo Abe'nin başkanlığındaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) Milletvekili Tsukasa Akimoto'nun, Japonya'da kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandığını ifade etti. Akimoto'nun kumarhane açmak isteyen bir şirketin teklifiyle 3 şüpheliden 3 milyon yen (yaklaşık 163 bin lira) nakit aldığı şüphesi üzerine gözaltına alındığını belirten savcı, 3 şüphelinin rüşvet şüphesiyle de tutuklandığını açıkladı.


İktidar partisi milletvekili Akimoto'nun ofisinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


Öte yandan geçtiğimiz hafta savcılar tarafından ofisine baskın düzenlenen Akimoto, defalarca söz konusu rüşvet iddialarını reddederek görevini kötüye kullanmadığı ifade etmişti. Akimoto, Ekim 2018'den beri Bakanlar Kurulunda kıdemli başkan yardımcılığı ve hükümetin kumarhaneler politikasını yürütmekle görevli bulunuyor.


Tutuklamanın, hükümetin 2020 yılının başlarında faaliyete geçireceği kumarhane politikasına karşı eleştirileri arttırabileceği ifade edildi. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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