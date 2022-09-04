Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı

04.09.2022 08:20
Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) 146 milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisi bulunduğu bildirildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) 146 milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisi bulunduğu bildirildi.

2012-2020'deki göreviyle "Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakanı" unvanlı Abe Şinzo'nun uğradığı suikastın yankıları sürüyor.

Kyodo ajansının araştırması, iktidardaki LDP bünyesindeki milletvekilleri ile dini kült "Birleşme Kilisesi" (FFWPU) arasındaki ilişkileri soruşturdu.

Araştırmada LDP'den en az 146 milletvekilinin kilise yapılanması ile ya da bu dini külte yakın gruplarla ilişkisi bulunduğu ortaya çıktı

Bu sayı, ulusal parlamentonun üst ve alt kanadındaki 381 LDP milletvekilinin yüzde 38'ine denk geliyor.

Araştırmada milletvekillerinin hangi LDP fraksiyonlarında yer aldığı beyan edildi. Buna göre 39 milletvekili, öldürülen Abe Şinzo fraksiyonunda yer alıyor.

21'i LDP Genel Başkan Yardımcısı Aso Taro, 21'i LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, 20'si partinin ağır toplarından Nikai Toşihiro fraksiyonunda bulunuyor. 19 milletvekili ise Başbakan Kişida Fumio grubunda yer alıyor.

Suikast zanlısının annesinin "bağışları"

2012-20'deki göreviyle "en uzun dönem başbakan" unvanlı Abe'nin 8 Temmuz'da partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde suikasta kurban gitmesi sonrası tartışmalı dini grup, Japon medyasının gündeminden düşmüyor.

Kilise bağlantılı bir gruba destek verici mesaj yayımladığı sebebiyle Abe'ye kin beslediğini belirten cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, sorgusunda, dini yapılanmaya yönelik annesinin maddi bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini söylemişti.

Yamagami'nin amcası, gazetecilere yapığı açıklamada, zanlının annesinin kiliseye yaklaşık 100 milyon yen bağışta bulunduğunu, acı olaya rağmen annenin, takipçisi olduğu kilisenin başının derde girmesinden üzüntü duyduğunu da açıklamıştı.

Kyodo ajansının daha önceki araştırmasında, ülkedeki 712 milletvekilinin en az 106'sının söz konusu yapılanmayla bir şekilde bağlantısının bulunduğu, bunların yaklaşık yüzde 80'inin iktidardaki LDP mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'da 146 iktidar milletvekilinin "Birleşme Kilisesi" ile ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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