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Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak
6 saat önce
Japonya'nın Osaka Üniversitesi’nde bir ekip "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" ile (iPS) dünyanın ilk kalp kası dokusu naklini gerçekleştirdi.
Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nde bir ekip "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" ile (iPS) dünyanın ilk kalp kası dokusu naklini gerçekleştirdi.
Çalışmanın başındaki isim Profesör Yoshiki Sawa bu yöntem sayesinde bazı ameliyatlarda komple bir kalp nakli gerekmeyeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:01
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