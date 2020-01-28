Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak - Son Dakika Dünya

Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak

6 saat önce

Japonya'nın Osaka Üniversitesi’nde bir ekip "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" ile (iPS) dünyanın ilk kalp kası dokusu naklini gerçekleştirdi.

Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak, System.String[]

Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nde bir ekip "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" ile (iPS) dünyanın ilk kalp kası dokusu naklini gerçekleştirdi.


Çalışmanın başındaki isim Profesör Yoshiki Sawa bu yöntem sayesinde bazı ameliyatlarda komple bir kalp nakli gerekmeyeceğini ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazından bıçaklayarak öldürdüğü babasından şikayetçi oldu
İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 05:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]