Japonya'da ilk kez iPS kök hücreler kalp ameliyatında kullanıldı: Artık komple kalp nakli olmayacak

Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nde bir ekip "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" ile (iPS) dünyanın ilk kalp kası dokusu naklini gerçekleştirdi.



Çalışmanın başındaki isim Profesör Yoshiki Sawa bu yöntem sayesinde bazı ameliyatlarda komple bir kalp nakli gerekmeyeceğini ifade etti.