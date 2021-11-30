Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.

Namibyalı diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı belirtildi.

Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK, bunun, Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğunu aktardı.

Diplomatın karantinaya alınmasına ilişkin gerekli prosedürlerin işletileceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." demişti.

Hükümet hafta sonu Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 586'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 371'e yükseldi. Ülke genelinde 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.