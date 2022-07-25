Japonya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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Japonya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

25.07.2022 15:13
Japonya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü.

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı.

Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1'e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı.

DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Japonya, Hükümet, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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