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Japonya'da ilk yurt içi kaynaklı Omicron vakaları saptandı - Son Dakika

Japonya'da ilk yurt içi kaynaklı Omicron vakaları saptandı

23.12.2021 08:23
Japonya'da ilk yurt içi kaynaklı Omicron vakaları saptandı

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantının ilk yurt içi kaynaklı vakalarının Osaka kentinde tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantının ilk yurt içi kaynaklı vakalarının Osaka kentinde tespit edildiği bildirildi.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, düzenlediği basın toplantısında, ülke dışına seyahat öyküsü bulunmayan aynı aileden 3 kişide Omicron varyantının saptandığını söyledi.

Vakaları "ülke içinde ilk" olarak niteleyen Vali Yoşimura, vaka izlerine yönelik yeterli bilginin bulunmadığını kaydetti.

Yoşimura, "yeni türün başka noktalarda da ortaya çıkabilme ihtimaline karşı" Ocak 2022 sonuna kadar eyalet içi salgın önlemlerinin artırılacağını söyledi.

Virüse yakalananlardan, yetişkin iki kişinin halihazırda iki doz aşılı olduğu, 10 yaş altı çocuğun ise semptom göstermesi sonrası hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Eyalette saptanan Omicron vakalarına yönelik, "ilk yurt içi kaynaklı yayılım" ifadesini kullanan Sağlık Bakanı Goto Hiroyuki, hükümetin tüm tedbirleri alacağını kaydetti.

Goto, bu vakaların, Omicron varyantına ait yeni vakaların "ülke geneli yayılım gösterdiğine yönelik henüz kanıt teşkil etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Üyesi Wakita Takaji, duruma ilişkin "Diğer ülkeler gibi Japonya da yeni türün vaka patlamasını her an yaşayabilir." dedi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 730 bin 983'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 396'ya yükseldi.

Ülke genelinde, 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ilk yurt içi kaynaklı Omicron vakaları saptandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da ilk yurt içi kaynaklı Omicron vakaları saptandı - Son Dakika
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