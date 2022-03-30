Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı - Son Dakika
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Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı

30.03.2022 08:27
Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı

Japonya'da ilkbaharın başlangıcının simgesi kabul edilen "sakura" ağaçlarının çiçeklenmesiyle sokak ve parklar renklendi.

Japonya'da ilkbaharın başlangıcının simgesi kabul edilen "sakura" ağaçlarının çiçeklenmesiyle sokak ve parklar renklendi.

Başkent Tokyo'da yerli ve yabancı çok sayıda kişi, bahar ve sonbaharda açan sakuraların oluşturduğu renk cümbüşünde bir araya geldi.

Şehrin gökdelenlerinden kaçanlar parklardaki, bahçelerdeki, nehir kenarlarındaki kiraz çiçeği "sakuraların" altında fotoğraf çektirdi.

Çiçeklerin "dantel" misali işlediği fotoğraf karelerini hatıralarına katanlar, sakuraları görmek için yapılan "hanami" pikniklerinde de bir araya geldi.

Japonya'da mart sonunda çiçek açmaya başlayan sakura ağaçlarının çiçekleri yaklaşık 2 hafta dallarında kalıyor.

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Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı - Son Dakika


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