Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı - Son Dakika
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Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı

31.03.2022 14:50

Japonya'da ilkbaharın başlangıcının simgesi kabul edilen "sakura" ağaçlarının çiçeklenmesiyle sokak ve parklar renklendi.

Japonya'da ilkbaharın başlangıcının simgesi kabul edilen "sakura" ağaçlarının çiçeklenmesiyle sokak ve parklar renklendi.

Başkent Tokyo'da yerli ve yabancı çok sayıda kişi, bahar ve sonbaharda açan sakuraların oluşturduğu renk cümbüşünde bir araya geldi.

Şehrin gökdelenlerinden kaçanlar parklardaki, bahçelerdeki, nehir kenarlarındaki kiraz çiçeği "sakuraların" altında fotoğraf çektirdi.

Çiçeklerin "dantel" misali işlediği fotoğraf karelerini hatıralarına katanlar, sakuraları görmek için yapılan "hanami" pikniklerinde de bir araya geldi.

Japonya'da mart sonunda çiçek açmaya başlayan sakura ağaçlarının çiçekleri yaklaşık 2 hafta dallarında kalıyor.

Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı
Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı
Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı

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Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı Japonya'da Kiraz Çiçekleri Açtı Japonya'da Kiraz Çiçekleri Açtı

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da ilkbahar başlangıcının simgesi sakuralar açtı - Son Dakika
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