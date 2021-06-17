Üye Girişi
Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi - Son Dakika

Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi

17.06.2021 19:04
Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi, System.String[]

Japonya'da yapılan son Reuters Tankan araştırmasına göre Haziran ayında imalat ve hizmetler sektöründeki firmaların ekonomik güven algıları Mayıs ayına göre fazla bir değişim göstermedi.

Japonya'da yapılan son Reuters Tankan araştırmasına göre Haziran ayında imalat ve hizmetler sektöründeki firmaların ekonomik güven algıları Mayıs ayına göre fazla bir değişim göstermedi. Araştırma sonuçları, Japonya'nın salgın sonrası toparlanma sürecinin henüz tam olarak rayına oturmamış ve kırılgan bir durumda olduğunu ortaya koydu.

Daha önceki tahminlerde imalat sektörünün önümüzdeki birkaç ay boyunca yavaşlaması beklenirken, yurtdışı taleplerindeki artış nedeniyle sektör firmalarının moralinin olumlu seyrini devam ettirdiği ve bu durumun umut verici olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, Mayıs ayında 21 puan olan imalat sektörü güven endeksi Haziran ayında 22 puana yükselirken, hizmet sektörü güven endeksi ise Mayıs ayına göre iki puan geriledi.

Reuters Tankan güven endeksi hesaplama yönteminde ekonomik durumun iyi olduğunu düşünen deneklerin yüzde oranından, kötü olduğunu düşünen deneklerin yüzde oranı düşülüyor. Pozitif rakamlar, ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin sayısının kötü olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğunu gösteriyor.

İmalat sektöründe özellikle kimya ve metal eşya sanayilerinde moralin oldukça yüksek olduğu ve tekstil ve kağıt sanayilerinde ölçülen daha düşük moral oranlarını dengelediği bildirildi.

Araştırmaya 481 adet büyük ve orta ölçekli şirketin dahil edildiği ve bunlardan 238 adedinin isimleri saklı tutulmak kaydıyla araştırmaya katılmayı kabul ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Reuters, Haziran, Japonya, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım 18:04 Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı 17:55 Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor 17:46 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil 17:31 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 16:43 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada         
18:46
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı         
18:03
Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor         
17:55
Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı         
17:43
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu         
16:46
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 19:27:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement