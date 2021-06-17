Japonya'da İmalat Sektörü Moral Endeksi Haziran Ayında da Pozitif Seyrini Devam Ettirdi - Son Dakika

Japonya'da yapılan son Reuters Tankan araştırmasına göre Haziran ayında imalat ve hizmetler sektöründeki firmaların ekonomik güven algıları Mayıs ayına göre fazla bir değişim göstermedi. Araştırma sonuçları, Japonya'nın salgın sonrası toparlanma sürecinin henüz tam olarak rayına oturmamış ve kırılgan bir durumda olduğunu ortaya koydu.

Daha önceki tahminlerde imalat sektörünün önümüzdeki birkaç ay boyunca yavaşlaması beklenirken, yurtdışı taleplerindeki artış nedeniyle sektör firmalarının moralinin olumlu seyrini devam ettirdiği ve bu durumun umut verici olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, Mayıs ayında 21 puan olan imalat sektörü güven endeksi Haziran ayında 22 puana yükselirken, hizmet sektörü güven endeksi ise Mayıs ayına göre iki puan geriledi.

Reuters Tankan güven endeksi hesaplama yönteminde ekonomik durumun iyi olduğunu düşünen deneklerin yüzde oranından, kötü olduğunu düşünen deneklerin yüzde oranı düşülüyor. Pozitif rakamlar, ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin sayısının kötü olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğunu gösteriyor.

İmalat sektöründe özellikle kimya ve metal eşya sanayilerinde moralin oldukça yüksek olduğu ve tekstil ve kağıt sanayilerinde ölçülen daha düşük moral oranlarını dengelediği bildirildi.

Araştırmaya 481 adet büyük ve orta ölçekli şirketin dahil edildiği ve bunlardan 238 adedinin isimleri saklı tutulmak kaydıyla araştırmaya katılmayı kabul ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü