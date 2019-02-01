Son Dakika Haberleri: Japonya'da İnternette 'Uranyum' Satışına Soruşturma
BBC

Japonya'da İnternette 'Uranyum' Satışına Soruşturma

1 saat önce

Japon polisi, bir açık artırma sitesinde, "%99.9 Uranyum" tanıtımı ile satışa çıkarılan maddeyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

Japonya'da İnternette 'Uranyum' Satışına Soruşturma, System.String[]
Japon polisi, internette "%99.9 Uranyum" olarak satışa çıkarılan radyoaktif bir maddeyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yahoo'nun Japonya'daki açık artırma sitesinde satışa sunulan maddeyi satan kişi ile bunun için teklif veren potansiyel müşterilerin sorgulandığı bildiriliyor.

Kyodo haber ajansına göre, ilk testler, cam bir laboratuvar tüpünde satışa sunulan maddenin radyoaktif olduğunu ortaya koydu.

Ajans, maddenin "seyreltilmiş uranyum ve uranyum tozu olduğunun düşünüldüğünü" aktarıyor.

Ancak bu maddenin gerçekten uranyum olup olmadığı ve ne derece zenginleştirildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Satıcı: Ben de internetten aldım

Ajansa göre, satıcı bu maddeyi yine internet üzerinden başka bir ülkeden aldığını söylüyor.

Japon Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir yetkili, Fransız AFP haber ajansına, müzayede sitesindeki satıştan, geçen yıl gelen bir ihbarla haberdar olduklarını, Yahoo'yla temasa geçerek açık artırmayı iptal ettirdiklerini söyledi.

Aynı yetkili, konunun daha sonra polise havale edildiğini de açıkladı.

Japonya'da nükleer yakıt malzemelerinin satışı yasak ve yasada bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:02 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı

Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da İnternette 'Uranyum' Satışına Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]