Japonya'da intihar eden kişi yayanın üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da intihar eden kişi yayanın üzerine düştü

28.03.2022 12:27
Japonya'da intihar eden kişi yayanın üzerine düştü

Japonya'da gökdelenden atlayarak intihar eden bir kişi, üzerine düştüğü yayayı yaraladı.

Japonya'da gökdelenden atlayarak intihar eden bir kişi, üzerine düştüğü yayayı yaraladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dev metropolün kalbinde bulunan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Shibuya semtindeki Shibuya Scramble adlı gökdelenden atlayan 20'li yaşlarının sonunda olduğu düşünülen bir kişi, üzerine düştüğü genci yaraladı. Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olay dün akşam 17.20 sıralarında gerçekleşti. Shibuya Scramble adlı dev gökdelenden aşağıya atlayan kişi, yolda yürümekte olan genç bir kıza çarparak ayağından yaralanmasına neden oldu. Görgü tanıkları ise, gökdelenin 46. katına çıkan yürüyen merdivenlerden aşağıya paket atan şahsın, daha sonra ise kendisini boşluğa bıraktığını iddia etti. Polis, şahsın intiharından önce aşağıya attığı paket ile ilgili bilgi paylaşmadı.

Shibuya Scramble, 1 Kasım 2019'da halka açılmıştı. Tokyo'nun 230 metre yüksekliğiyle en yüksek binalarından biri olan 47 katlı Shibuya Scramble, çatıısında bulunan gözlem terası ile turistik bir merkez haline gelmişti. - TOKYO

YORUMLAR
500
Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti

İntihar, Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da intihar eden kişi yayanın üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da intihar eden kişi yayanın üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement