Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti - Son Dakika

Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti

29.11.2020 22:24
Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti, System.String[]

Japonya'da Ekim ayında intihar ederek hayatına son verenlerin sayısı, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.

Japonya'da Ekim ayında intihar ederek hayatına son verenlerin sayısı, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.

Korona virüs salgınında tüm dünyada can kayıpları artarken, Japonya'da intihar vakalarında büyük artış yaşandı. Japonya'da Ekim ayında intihar ederek hayatına son verenlerin sayısı, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını geçti. Uzmanlar, salgının akıl sağlığı krizine yol açabileceği konusunda uyarı yaparken, kitlesel işsizlik, sosyal izolasyon ve kaygının insanlara bu süreçte büyük zarar verdiğini belirtti.

Japonya Ulusal Polis Ajansı'na göre, Ekim ayında Japonya'da 2 bin 153 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada ise, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 2 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

Japonya, intihar verilerini zamanında açıklayan birkaç ülkeden biri konumunda bulunuyor. ABD, en son ulusal intihar verilerini 2018'de açıklamıştı. Japonya tarafından açıklanan veriler ile salgın döneminde uygulanan kısıtlamaların insanların ruh sağlığı üzerindeki etkisine dair bilgilere ulaşılabileceği ve hangi grupların en savunmasız olduğunun anlaşılabileceği düşünülüyor.

Waseda Üniversitesi'nden intihar üzerinde uzmanlaşan Doçent Michiko Ueda yaptığı açıklamada, "Biz tam anlamıyla tecrit bile yaşamadık. Covid-19'un etkisi diğer ülkelere kıyasla çok az ancak yine de intihar sayılarında büyük bir artış yaşadık. Bu, diğer ülkelerde de gelecekte intihar sayılarında benzer veya daha büyük bir artış görülebileceğini gösteriyor" dedi.

KADINLARDAKİ İNTİHAR ORANI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Japonya, uzun süredir dünyadaki en yüksek intihar oranına sahip ülke konumunda bulunuyor. 2016'da Japonya'daki intihar oranı 100 bin kişide 18,5 oldu. Japonya, intihar oranında Batı Pasifik bölgesinde yalnızca Güney Kore'den iyi durumdayken, 100 bin kişide 10,6 olan yıllık küresel intihar ortalamasının neredeyse üç katına sahip. Japonya'daki yüksek intihar oranının nedenleri ise, uzun çalışma saatleri, okul baskısı, sosyal izolasyon ve damgalanma olarak gösteriliyor.

Japonya'da geçen sene intihar nedeni ile ölenlerin sayısı 20 bine kadar düşerek, 1978'ten bu yana tutulan istatistiklerin en düşüğü olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığına göre, 2019'a kadar olan son 10 yılda Japonya'da intihar sayısı giderek azalıyor. Salgın, intihardaki düşüş eğilimini tersine çevirmiş gibi görünüyor ve intiharlardaki artış kadınları orantısız bir şekilde etkiliyor.

Japonya'da intihar edenlerin çoğunluğunu erkekler oluştursa da kendi canına kıyan kadınların sayısı giderek artıyor. Ekim ayında, Japonya'da kadınlar arasında intiharlar bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 83 arttı. Erkek intiharları ise aynı dönemde neredeyse yüzde 22 artış gösterdi.

Kadınlardaki intihar oranındaki artış ise işten çıkarmaların yoğun olduğu otel, yemek hizmeti ve perakende sektörlerindeki yarı zamanlı çalışanların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması neden olarak gösteriliyor.

Uluslararası yardım kuruluşu olan CARE'in dünya çapında 10 binden fazla kişi ile yaptığı araştırmaya göre, salgın sırasında kadınların yüzde 27'sinin akıl sağlığını koruma konusunda daha fazla zorlandığını, erkeklerdeyse bu oranın yüzde 10'da kaldığı ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Japonya, 15 ila 39 yaş arasındaki gençler için intiharın önde gelen ölüm şekli olduğu tek G-7 ülkesi konumunda bulunuyor. Sağlık Bakanlığına göre, 20 yaşın altındaki gençler arasındaki intiharlar salgından öncede artış eğilimindeydi.

Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Merkezi'nin 8 bin 700'den fazla ebeveyn ve çocukla birlikte yaptığı internet araştırmasına göre, okul çağındaki çocukların yüzde 75'i salgın yüzünden stres belirtileri gösteriyor.

2003 YILINDA YAKLAŞIK 34 BİN KİŞİ İNTİHAR ETTİ

1990'lardaki mali krizin ardından, Japonya'daki intihar oranı yaklaşık 34 bin kişinin kendi hayatına son verdiği 2003 yılında rekor seviyeye yükseldi. Uzmanlar, o zamanlar çoğunlukla erkeklerin işten çıkarılmalarından kaynaklanan utanç ve endişenin depresyona katkıda bulunduğunu ve intihar oranlarının arttığını belirtiyor.

Japonya hükümeti, 2006'da İntiharı Önleme Temel Yasası'nı geçirmek de dahil olmak üzere intiharı önleme ve hayatta kalanlara destek sağlamak amacı ile yatırımlarını ve çabalarını arttırdı.

(İHA)

Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti

Koronavirüs, Japonya, İntihar, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti - Son Dakika


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