Japonya'da IREX 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Japonya'da IREX 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (IREX) 2019'da robotlar hünerlerini sergiliyor.

Japonya'da IREX 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (IREX) 2019'da robotlar hünerlerini sergiliyor.

Tokyo'da 18 Aralık'ta kapılarını açan ve 21 Aralık'a kadar sürecek fuarın bu yılki teması 'daha dostça bir toplum için' yardımcı robotlar oldu. Hayatın çeşitli yerlerinde insanlara yardımcı olması için tasarlanan robotlar IREX 2019'da sergileniyor. Fuar en son 2017 yılında gerçekleştirilmişti. Bu yıl 14 ülkeden 612 firma katıldı. Fuarı iki gün içinde toplam 130 bin kişi gezdi. Fuarda iskambil kağıdından kale yapan robotlar, resepsiyonda misafir karşılayan insan görünümlü robotlar, kullanıcının hareketlerini taklit eden robotların yanı sıra otomobil üretimi için araba parçalarını monte eden robotlar da yer alıyor. Fuarda ayrıca eğlence amaçlı pinpon oynayan, araba görünümüne dönüşen ve uzaktan kürek çekerek kayığı hareket ettiren için üretilen robotlar da sergileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- iskambilden kale yapan robot

resepsiyonist robot

-kullanıcının raketlerini taklit eden robotlar

-otomobil monte eden robotlar

pinpon oynayan robot

-araba olan robotlar

-uzaktan kürek çekip kayığı hareket ettiren robotlar


Japonya, Aralık, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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