Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Japonya'da IREX 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergilediJaponya, (DHA)- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (IREX) 2019'da robotlar hünerlerini sergiliyor.

Japonya'da IREX 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi

Japonya, (DHA)- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarı (IREX) 2019'da robotlar hünerlerini sergiliyor.

Tokyo'da 18 Aralık'ta kapılarını açan ve 21 Aralık'a kadar sürecek fuarın bu yılki teması 'daha dostça bir toplum için' yardımcı robotlar oldu. Hayatın çeşitli yerlerinde insanlara yardımcı olması için tasarlanan robotlar IREX 2019'da sergileniyor. Fuar en son 2017 yılında gerçekleştirilmişti. Bu yıl 14 ülkeden 612 firma katıldı. Fuarı iki gün içinde toplam 130 bin kişi gezdi. Fuarda iskambil kağıdından kale yapan robotlar, resepsiyonda misafir karşılayan insan görünümlü robotlar, kullanıcının hareketlerini taklit eden robotların yanı sıra otomobil üretimi için araba parçalarını monte eden robotlar da yer alıyor. Fuarda ayrıca eğlence amaçlı pinpon oynayan, araba görünümüne dönüşen ve uzaktan kürek çekerek kayığı hareket ettiren için üretilen robotlar da sergileniyor.

Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi

Japonya, Tokyo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
19:06 Çin televizyonu, Uygur Türkleri eleştirileri üzerine Demokrat aday adaylarının canlı yayınını kesti - Son Dakika
19:06 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Ordu'da protesto edildi - Son Dakika
19:05 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
19:05 Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
19:04 El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]