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Japonya'da kabine değişikliği

1 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe kabine değişikliğine gitti.

Japonya'da kabine değişikliği, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe kabine değişikliğine gitti. Dışişleri Bakanlığı görevine Toshimitsu Motegi getirilirken, Motegi'nin görevi devraldığı Taro Kono ise yeni Savunma Bakanı olacak.


Temmuz'da gerçekleştirilen üst meclis seçimlerinde çoğunluğu korumasına rağmen sandalye kaybederek seçimde beklediği sonucu alamayan Liberal Demokrat Partili (LDP) Başbakan Shinzo Abe'nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu. Buna göre, Toshimitsu Motegi Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı olacak. Trans-Pasifik Ortaklığı ve Japonya-ABD ticaret ilişkileri konusunda müzakereci olarak uluslararası çevrelerde kendisine iyi bir yer edindiği belirtilen Motegi, görevi LDP'nin güçlü isimlerinden Taro Kono'dan devralacak. Buna karşın Kono ise yeni Savunma Bakanı olarak görev alacak.


Kabinenin yeni yüzlerinden olan eski Başbakan Junichiro Koizumi'nin oğlu Shinjiro Koizumi Çevre Bakanı olarak görev alacak. Genç politikacı, böylece 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Japonya siyasetinde göreve gelen 3. en genç bakan unvanını elde edecek.


Ağır toplar göreve devam edecek


Kabinenin ağır toplarından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso ve Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'nın pozisyonlarını koruması beklenirken, Abe'nin ilerleyen saatlerde kabine değişikliği kararının nedenlerini ve değişimin detaylarını açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - TOKYO

Shinzo Abe, Japonya, Kabine, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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