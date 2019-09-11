Son Dakika Haberleri: Japonya'da kabine revizyonu
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Japonya'da kabine revizyonu

2 saat önce

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kabinede geniş çaplı revizyona gitti.

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Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kabinede geniş çaplı revizyona gitti.


Kyodo ajansının haberine göre, Abe, 19 bakanlıktan 17'sine yeni isimler atadı ya da görev değişikliği yaptı.

Başbakan Abe, siyasi "istikrarı" sağlayabilen ve yeni "zorluklarla" baş edebilen yeni bir ekip oluşturmak amacıyla kabine değişikliğine gittiğini dile getirdi.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso ile Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga yerini korudu.

Kabinede 13 yeni isim yer alırken, dışişleri bakanlığı görevini yürüten Taro Kono savunma bakanlığına, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarından sorumlu bakan Toşimitsu Motegi de dışişleri bakanlığına getirildi.

Çevre bakanlığı görevine atanan eski Başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu 38 yaşındaki Şinjiro Koizumi de yeni kabinenin en genç üyesi oldu.

Japonya'da temmuz ayında yapılan, parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe liderliğindeki iktidar koalisyonu olmuştu.

Japonya, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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