Son Dakika Haberleri: Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda hayatını kaybetti
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Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda hayatını kaybetti

1 saat önce

Japonya'da bir kadın dağcının Fuji Dağı zirve tırmanışında yukarıdan kopan bir kayanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da bir kadın dağcının Fuji Dağı zirve tırmanışında yukarıdan kopan bir kayanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 20'li yaşlardaki kadın dağcı, sabah saatlerinde 3 bin 450 metredeki dağ kulübesinden 3 bin 776 metredeki zirveye doğru grup halinde yapılan tırmanış sırasında yukarıdan düşen bir kayanın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından zirve tırmanışa kapatıldı.

Dağın zirve bölgesinde kaya düşmesine karşı tedbir olarak yapılan taş setleri geçen yıl ekimde meydana gelen tayfunda yıkılmış, bu yüzden zirve rotası kapatılmıştı. Setlerin 9 Temmuz'da kısmen restore edilmesinin ardından zirve yeniden tırmanışa açılmıştı.

Japonya, Kyodo, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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