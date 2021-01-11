Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı - Son Dakika

Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

11.01.2021 18:33
Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı, System.String[]

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Japon NHK Kanalı'nın haberine göre, Japonya'yı etkisi altını alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı - Son Dakika


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