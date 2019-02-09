Son Dakika Haberleri: Japonya'da Kar Hava Trafiğini Felç Etti, 100 Uçuş İptal Edildi

Japonya'da Kar Hava Trafiğini Felç Etti, 100 Uçuş İptal Edildi

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kar yağışı hava trafiğini felç etti.

Japonya'da Kar Hava Trafiğini Felç Etti, 100 Uçuş İptal Edildi, System.String[]
Japonya'nın başkenti Tokyo'da kar yağışı hava trafiğini felç etti. Hava koşulları nedeniyle 100 uçuş iptal edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde hava trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle, sabah 05.00 itibariyle Tokyo yakınındaki Chiba eyaletinde etkisini artıran kar, bölgede bulunan Narita Havaalanındaki uçuşların aksamasına neden oldu. Narita Havaalanındaki pistlerden biri kar temizleme çalışmaları nedeniyle kısa süre kapalı kalırken, Japan Airlines ve All Nippon Airways şirketlerinin 60 iç ve dış hat uçuşu da dahil olmak üzere, Narita ve Haneda Havaalanlarından gerçekleşecek toplam 100 uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

Günlük yaşamı etkilemedi

Perşembe günü itibariyle Tokyo ve çevresi için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarına rağmen, başkent Tokyo'da kar günlük hayatı etkilemedi. Kısa süreli gecikmeler dışında demiryolu ulaşımında aksama yaşanmazken, karayolu trafiği de hava koşullarından etkilenmedi. Ancak, yetkililer buzlanma riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Öte yandan Cuma günü eksi 24.4 derecelik rekor soğukluk değerlerinin görüldüğü Hokkaido'da, kar ve soğuk hava etkisini devam ettiriyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Sabah, Tokyo, Japonya, Güncel
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