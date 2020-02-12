Japonya'da karantina altındaki gemide biri karantina yetkilisi 40 kişide daha "Kovid-19" tespit... - Son Dakika
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Japonya'da karantina altındaki gemide biri karantina yetkilisi 40 kişide daha "Kovid-19" tespit...

6 saat önce

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi.

Japonya'da karantina altındaki gemide biri karantina yetkilisi 40 kişide daha

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan, 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıktı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir karantina yetkilisinin yanı sıra gemideki 29 yolcu ve mürettebattan 10 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı, ülkede vaka sayısının 203'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, gemideki 60'lı ve 70'li yaşlarındaki 3'ü Japon vatandaşı 4 erkek hastanın karaya çıkarılarak hastanede tedavi altına alındığı ve bunlardan ikisinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 3 bin 600 yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.


İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.


Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204'ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653'e çıkmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Kyodo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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