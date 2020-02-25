Japonya'da karantina gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da karantina gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da karantina gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle endişenin arttığı Japonya'da virüs bilançosu ağırlaşıyor. Japon devlet haber ajansından yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirtildi. 80'li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilen yolcunun daha önce gemide yapılan testlerde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.


Bilanço ağırlaşıyor


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemideki yolcular geçtiğimiz çarşamba itibariyle tahliye edilmiş, şimdiye dek gemiden 691 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Daha önce korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Doğrulanan son vaka ile birlikte, gemi yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, Japonya'daki toplam ölü sayısı ise 5'e yükseldi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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