Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136 - Son Dakika Dünya

Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136

6 saat önce

Japonya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle gemide koronavirüsün görüldüğü hasta sayısı 136'ya yükseldi.

Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136, System.String[]

Japonya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle gemide koronavirüsün görüldüğü hasta sayısı 136'ya yükseldi.


Japonya Sağlık Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 3 bin 711 yolcu ve mürettebattan 66'sında daha yeni koronavirüsün görüldüğü açıklandı.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:59 
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