Japonya'da karantinaya alınan gemiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Japonya'da karantinaya alınan gemiyle ilgili açıklama

7 saat önce

Japonya'da karantina altına alınan gemide bulunanlara yapılan testler sonucunda 10 kişide korona virüsü tespit edildi.

Japonya'da karantina altına alınan gemide bulunanlara yapılan testler sonucunda 10 kişide korona virüsü tespit edildi. Japonya Başbakanı Abe, geminin karantina süresinin uzatılacağını açıkladı.

Korona virüsü şüphesi ile Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan yaklaşık 3 bin 700 yolcu ve mürettebattın bulunduğu gemide virüs belirtileri gösteren 31 yolcuya uygulanan testlerin sonuçları belli oldu. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çinli bir yolcunun Hong Kong'da gemiden indikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtildi.

OTOBÜS TURUNA KATILMIŞLAR

Virüs tespit edilen 10 kişiden 2'sinin gemi Japonya'nın Kagoshima Limanı'nda durduğu sırada bir otobüs turuna katıldığı öğrenilirken, söz konusu kişilerin otobüste, gemide virüsün bulaştığı ilk kişi olduğu sanılan 80 yaşındaki Hong Konglu biri ile birlikte seyahat ettiği öğrenildi.

TESTLER SÜRÜYOR

Bugün kesinleşen virüs vakaları dışında yetkililer, ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ile Hong Kong'da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örneklerler alındığını duyurdu.

BAŞBAKAN ABE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gemideki 10 kişide virüs saptanması nedeniyle, 14 günlük kuluçka süresini göz önüne alarak diğer yolculardan bir süre daha gemide kalmalarını isteyeceklerini açıkladı. Abe, enfekte olduğu belirlenen 10 hastanın ise sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini söyledi.

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Daha önce Japonya'nın Okinawa Adası ile Kagoshima eyaletinin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan'a uğradığı belirtilen yolcu gemisinden Hong Kong'da inen bir kişide korona virüsü tespit edilmesi, Japonya'daki otoriteleri harekete geçirmiş, gerekli sağlık muayeneleri ve virüs testleri için gemi Yokohama Limanı'nda karantinaya alınmıştı. İlk olarak içinde 3 bin 500 kişi bulunduğu belirtilen gemide daha sonra yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

(İHA)

Japonya'da karantinaya alınan gemiyle ilgili açıklama

Shinzo Abe, Hong Kong, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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