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Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde koronavirüs vakası 61'e çıktı
6 saat önce
Japonya'nın Yokohama Limanı'nda iki haftalığına karantinaya alınan lüks yolcu gemisi Diamond Princess'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 41 artarak 61'e çıktı.
Japonya'nın Yokohama Limanı'nda iki haftalığına karantinaya alınan lüks yolcu gemisi Diamond Princess'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 41 artarak 61'e çıktı.
Princess Cruises şirketine ait Diamond Princess isimli gemide 3 bin 700 civarında yolcu bulunuyor. Daha önce virüsün bulaştığı tespit edilen 20 yolcu Yokohama şehrindeki hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:11
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