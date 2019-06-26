Son Dakika Haberleri: Japonya'da Kardashian'ın 'kimono' korsesine tepki
BBC
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Japonya'da Kardashian'ın 'kimono' korsesine tepki

37 dakika önce

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West'ın "Kimono Intimates" markasıyla çıkardığı yeni korseleri Japonya'da tepki çekti.

Japonya'da Kardashian'ın 'kimono' korsesine tepki, System.String[]

Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West'ın "Kimono Intimates" markasıyla çıkardığı yeni korseleri Japonya'da tepki çekti. Birçok Japon sosyal medyada, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığını belirtti.

Kimono, Japonya'da günümüzde sadece özel etkinliklerde giyiliyor.

Kim Kardashian West ise dün satışa çıkarılan korselerin tüm kadınlara hitap ettiğini, "kadınların vücut şekillerini ve kavislerini yücelttiğini" söyledi.

"Korsenin kimonoyla ilgisi yok. Sadece içinde 'Kim' geçiyor"

Yuka Ohishi adlı bir kadın BBC'ye, "Kimonoyu kutlamalarda, nişanlarda düğünlerde mezuniyetlerde ve cenazelerde giyiyoruz. Kuşaklar boyunca giyilen bir kıyafet. Ama bu korsenin kimonoyla ilgisi yok. Sadece içinde "Kim' geçtiği için kimono adını seçmiş. Kültürümüze saygısızlık ediliyor" dedi ve ekledi:

"Kim'in popüler kültürde büyük etkisi var. Korkarım bazı insanlar kimonoyu sadece onun markası olarak bilecek. Diğer girişimleri gibi bu marka da başarılı olursa bu durum arama sonuçları ve sosyal medya etiketlerini de etkiler."

Kardashian West'in geçen yıl "Kimono Intimates"le birlikte "Kimono Body" ve "Kimono World" markalarını da tescil ettirdiği belirtiliyor.

Elbisenin altında düzgün hatlar oluşturan korseler dokuz farklı tonda ve 4XL'a çıkan bedenlerde satılıyor.

Kardashian West, Twitter mesajında "Çoğu zaman ten rengime uyumlu bir korse bulamıyordum. Bu nedenle böyle bir çözüm bulmamız gerekiyordu" dedi.

Yeni korselerin adından hoşlanmayan birçok kişi Twitter'da görüşlerini #KimOhNo (Kim Hayır Olamaz) etiketiyle paylaştı.

Bu görüşteki kişiler, kimononun artık Japonya'yla değil bir iç giyim markası ve Kardashian'la özdeştirilmesinden endişe ettiklerini söyledi.

'Kimononun bir zarafeti var. Bu sözcük Kardashian'a ait değildir'

BBC'ye konuşan Japonya'nın Niiza kentindeki Jumonji Kadın Üniversitesi'nden Prof. Sheila Cliff ise "Kimononun bir zarafeti var. Vücut hatlarını ortaya çıkarmak için değil çıkarmaması için giyiliyor" dedi.

Cliff, "Ben bir sütyen markası çıkarsam ve adına da Sari (Hintli kadınların geleneksel giysisi) bazı insanlar rahatsız olur. Aşırı derecede saygısızlık etmiş olurum. Kimono Japon kimliğinin bir ifadesidir ve Kardashian'a ait bir sözcük değildir" diye konuştu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:29 
Japon, Kim Kardashian, Japonya, Dünya
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