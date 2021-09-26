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Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralindeki güvenlik açıkları onarılacak - Son Dakika

Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralindeki güvenlik açıkları onarılacak

26.09.2021 04:55
Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralindeki güvenlik açıkları onarılacak, System.String[]

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer enerji santralindeki "anti-terör önlemlerindeki güvenlik açıklarının" giderileceği bildirildi.

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer enerji santralindeki "anti-terör önlemlerindeki güvenlik açıklarının" giderileceği bildirildi.

Nükleer tesisin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firması, yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı santrale ilişkin, Nükleer Düzenleme Kurumu'na (NRA) raporunu sundu.

Raporunda TEPCO, "güvenlik açıkları" vakalarının arkasında temel faktörleri, nükleer materyallerin korunmasındaki "anlayışsızlık ve dikkat eksikliği" olarak niteledi.

Faaliyetlerin "yürütülmesindeki başarısızlığa" dikkat çekilen raporda, nükleer tesisin önlemlerin artırılmasına yönelik "dışarıdan gelen tavsiyelere de kulak asmadığı" belirtildi.

Raporda, TEPCO şirketinin nükleer güç departmanında "bütünsel kapsamda nükleer güvenliğe ilişkin farkındalığın düşük, iletişimin zayıf" olduğu aktarıldı.

"Anti-terör tedbirlerindeki güvenlik açıklarının" onarılması kapsamında Japon firma, tesis faaliyetlerine idari ve üst yetkililerin müdahalelerini artıracak.

"Hataların ivedilikle onarılması" için iletişim kanallarını güncelleyecek firma, tesisin yer aldığı eyalette daimi resmi denetmen istihdam edecek.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nisan ayında, kuzeybatıda Niigata eyaleti kıyılarındaki tesisin faaliyetlerini yeniden başlatılmaktan men etmişti.

Tüm reaktörleri devre dışı olan santralin, Mart 2020'den beri, "kusurlu takip sistemi" sebebiyle 15 farklı noktada "yetkisiz girişe" karşı "savunmasız" olduğu tespit edilmişti.

Japon Denizi kıyısında bulunan 7 reaktörlü kompleks, elektrik üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük santrallerinden biri olarak biliniyor.

Japonya, Nükleer, Enerji, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralindeki güvenlik açıkları onarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralindeki güvenlik açıkları onarılacak - Son Dakika
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