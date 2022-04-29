Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu - Son Dakika
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Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu

29.04.2022 09:07
Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu

Japonya'nın kuzeyinde hafta sonu kaybolan turistik gezi teknesinin enkazı, Hokkaido açıklarında bulundu.

Japonya'nın kuzeyinde hafta sonu kaybolan turistik gezi teknesinin enkazı, Hokkaido açıklarında bulundu.

Japonya Sahil Güvenliğine göre, 23 Nisan'da çıktığı gezide kaybolan "Kazu I" teknesinin enkazı bölge açıklarında bulundu.

Batan teknenin enkazı, Hokkaido'nun Şiretoko Yarımadası açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) su altı kamerasıyla tespit edildi.

"Kazu I", acil durum sinyali gönderdiği popüler turist merkezi Kaşuni Şelaleleri yakınlarında yaklaşık 100 metre derinlikte bulundu.

Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, kayıp yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Gezi teknesinin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmayla, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisini paylaşmıştı.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

Dün, Şiretoko Yarımadası kıyılarında 3 kişinin daha ölü bulunmasıyla cansız bedenine ulaşılanların sayısı 14'e yükselmişti.

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Deniz Öz, 23 Nisan, Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu - Son Dakika
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