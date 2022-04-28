Japonya'da kaybolan teknenin işleticisi "kötü hava ihtimalini" düşünemediğini söyledi - Son Dakika
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Japonya'da kaybolan teknenin işleticisi "kötü hava ihtimalini" düşünemediğini söyledi

28.04.2022 07:56
Japonya'da kaybolan teknenin işleticisi "kötü hava ihtimalini" düşünemediğini söyledi

Japonya'da kaybolan turistik teknenin işleticisi, kötü hava şartları ihtimaline rağmen tura izin vermesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, özür diledi.

Japonya'da kaybolan turistik teknenin işleticisi, kötü hava şartları ihtimaline rağmen tura izin vermesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, özür diledi.

İşletici firma "Şiretoko Yuransen" Başkanı Katsurada Seiiçi, düzenlediği basın toplantısında, "Yola çıkmasına yönelik son kararı, dalgaların yükselmesi halinde kaptanın döneceğine karar vermesi şartıyla ben verdim." diye konuştu.

Olay gününün sabahı teknenin kaptanıyla bir araya geldiğini kaydeden Katsurada, deniz şartlarının tura çıkılması yönünde "yeterince sakin" olduğuna karar verdiklerini söyledi.

"Geri dönüp baktığımda kararım hatalıydı." diyen Katsurada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Japon kamuoyundan özür diledi. Katsurada, firmaya karşı açılacak soruşturma nezdinde "iş birliği için tüm gayreti göstereceklerini" dile getirdi.

Japonya Sahil Güvenliği, hafta sonu kaybolan tekneden bugüne kadar 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Geriye kalan 15 kişiyi arama faaliyetleri sürüyor.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Gezi teknesinin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmaya, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisini paylaşmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

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Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da kaybolan teknenin işleticisi 'kötü hava ihtimalini' düşünemediğini söyledi - Son Dakika


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