Japonya'da kaybolan turist botundaki 9 kişi bulundu - Son Dakika
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Japonya'da kaybolan turist botundaki 9 kişi bulundu

24.04.2022 11:20
Japonya'da kaybolan turist botundaki 9 kişi bulundu

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adası açıklarında kaybolan ve içinde 26 kişinin bulunduğu turist botundaki 9 kişiye ulaşıldı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adası açıklarında kaybolan ve içinde 26 kişinin bulunduğu turist botundaki 9 kişiye ulaşıldı.

Japonya'nın kuzeyinde bulunan Hokkaido adası açıklarında dün irtibat kesilen turist botuna dair yeni bir gelişme yaşandı. Sahil güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 13.15'te kaybolan botta bulunan 26 kişiden 9'una ulaşıldı. Ekipler 9 kişinin hayatta olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı. Yetkililer kaybolan Kazı I isimli botta bulunan yolcuları ve mürettebatı aramak için 7 gemi, 3 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda devriye botunu olay yerine sevk etti. Kaybolan botun bağlı olduğu şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen yetkililer, botta ne yaşandığına dair net bir bilgi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kazu I isimli botta, 2'si çocuk olmak üzere 24 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu. - TOKYO

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Sahil Güvenlik, Japonya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da kaybolan turist botundaki 9 kişi bulundu - Son Dakika


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