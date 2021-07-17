Üye Girişi
Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı - Son Dakika

Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı

17.07.2021 10:45
Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı, System.String[]

Japonya'nın Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Japonya'nın Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Ardında bıraktığı notta Japonya'da çalışmak istediğini belirten Julius Ssekitoleko, Uganda'ya dönmek istemediğini ifade etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 1 haftadan az bir süre kala Japonya, kayıp atlet skandalı ile gündeme geldi. Dün Osaka eyaletindeki olimpiyat kampında kayıplara karışan 20 yaşındaki Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun akıbeti belli oldu. Rutin Covid-19 testi için numune almaya gelen görevlinin odasında bulamadığı ve kaybolduğu açıklanan Ssekitoleko'nun salgın kapsamında olimpiyat takımlarına yönelik uygulanan seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek kamptan kaçtığı ortaya çıktı.

Tren bileti almış

Yerel otoritelerin yaptığı incelemede Ssekitoleko'nun kamp yakınındaki yerel bir tren istasyonundan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti aldığı ortaya çıktı. Ssekitoleko'nun Nagoya şehrinin bulunduğu Aichi eyaletini, bölgede yaşayan yoğun Ugandalı nüfusu nedeniyle tercih etmiş olabileceği belirtildi.

Not bulundu

Kamp alanında en son dün yerel saatle 12.30 sularında görülen Ssekitoleko'nun ardında bir not bıraktığı da ortaya çıktı. Yetkililere ithafen yazdığı mektupta Japonya'da kalarak çalışmak istediğini belirten Ssekitoleko'nun zor yaşam şartları nedeniyle Uganda'ya dönmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi. Ssekitoleko'nun kampta bıraktığı eşyalarının ise ülkesinde yaşayan eşine teslim edilmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

Ugandalı yetkililer kaçak halterciye ulaştı

Ayrıca, Uganda olimpiyat takımı yetkililerinin dün akşam saatlerinde telefonla ulaştığı Ssekitoleko'nun konuşacak durumda olmadığını belirterek telefonu kapattığı belirtildi. Yetkililer Ugandalı atleti bulmak için seferber olurken, yaşanan gelişme Covid-19 salgını nedeniyle tepkilerin odağında bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın doğurduğu halk sağlığı riskini yeniden gündeme taşıdı.

Kaybolduğu açıklanmıştı

Eğitim kampı için ülkenin Osaka eyaletinde bulunan Uganda milli takımı ekibinden bir sporcunun dün kaybolduğu açıklanmış, Izumisano şehrindeki kampta kayıplara karışan 20 yaşındaki erkek sporcunun akıbetinin bilinmediği belirtilmişti. Daha sonra kamptan kaçtığı tespit edilen sporcunun halterci Julius Ssekitoleko olduğu ortaya çıkmıştı.

Karantinaya alınmışlardı

Oyunlara hazırlanmak üzere geçtiğimiz ay Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 9 kişilik Uganda milli takımı ekibinden 1 kişinin karantina istasyonunda yapılan Covid-19 testinde pozitif sonuç verdiği açıklanmış, ekibin tamamının Japonya'ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binişten önce yapılan PCR testinde negatif sonuç verdiği duyurulmuştu. Testi havaalanında pozitif çıkan ekip üyesinin karantinaya alındığı belirtilirken, diğer 8 kişinin Osaka'daki eğitim kampına gittiği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra Osaka'ya giden ekipten bir kişide daha Covid-19'a rastlanması olimpiyatlar kapsamında alınan salgın önleme tedbirlerininin güvenilirliğini tartışma konusu haline getirmişti. Gelişmenin ardından tedbir karantinasına alınan diğer ekip üyeleri ancak geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayabilmişti.

1 haftadan az süre kaldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını yinelemişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 835 bin 223'e, ölü sayısı da 15 bin 42'ye ulaşmıştı. - TOKYO

Koronavirüs, Japonya, Uganda, Nagoya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada 09:57 Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf 09:45 İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi 09:04 Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu 08:14 Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım         
09:49
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu         
09:28
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü         
01:36
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement