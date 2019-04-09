Japonya'da "Kiraz Çiçeği" Zamanı
1 saat önce
Japonya'da her yılın mart ayı sonu ile nisan ayı başında gerçekleşen kiraz çiçeği (sakura) mevsimi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Japonya
'da her yılın mart ayı sonu ile nisan ayı başında gerçekleşen kiraz çiçeği (sakura) mevsimi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Başkent Tokyo
'daki parklar, bahçeler, nehir kenarları ve tapınaklarda dizi dizi sıralanmış kiraz ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:44 Kaynak: AA
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