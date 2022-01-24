Japonya'da Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55,9 - Son Dakika

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 55,9 olduğunu ortaya koydu.

Kyodo ajansı, hafta sonu 1000'den fazla kişiye, telefon yoluyla düzenlediği anketle Başbakan Kişida ve kabinesine yönelik desteğini sorguladı.

Ankete göre, Ekim 2021 olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine destek yüzde 55,9 olarak kayda geçti.

Böylece önceki Aralık 2021 anketine kıyasla destek oranının 4,1 puan düştüğü ortaya çıktı.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise 2,5 puan artışla yüzde 25,2 olarak kaydedildi.

İktidardaki LDP'nin Eylül 2021 sonundaki liderlik seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavını 31 Ekim'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.