Japonya'da Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 56,6 - Son Dakika

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 56,6 olduğunu ortaya koydu.

Kyodo ajansı, hafta sonu 1000'den fazla kişiye, telefon yoluyla düzenlediği anketle Başbakan Kişida ve kabinesine yönelik desteği sorguladı.

Ankete göre, Ekim 2021 Olağan Genel Seçimleri'ni Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine desteğin yüzde 56,6 olduğu ortaya çıktı.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 27,4 olarak kaydedildi.

Kyodo'nun Ocak 2022 anketine kıyasla destek oranının yüzde 0,7; beğenmeyenlerin oranının ise yüzde 2,2 artış gösterdiği kayda geçti.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki liderlik seçiminde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavını 31 Ekim'deki Olağan Milletvekili Genel Seçimi'nde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de Meclis çoğunluğunu korumuştu.