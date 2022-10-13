Japonya'da Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı beğenenleri ilk kez geçti

Japonya'da araştırmaya göre, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı, beğenenlerin oranını ilk kez aştı.

Japonya'da Ekim 2021'de başbakan seçilen Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida ile kabinesine kamuoyunun desteği tartışılıyor.

Devlet televizyonu NHK, hafta başında 1200'den fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmada, Kişida ve kabinesine yönelik siyasi desteği sorguladı.

NHK'in geçen ayki anketine kıyasla destek oranı 2 puan düşerek yüzde 38'e indi. Beğenmeyenlerin oranı ise 3 puan yükselerek yüzde 43'e çıktı.

Böylelikle ilk olarak Ekim 2021'de görev üstlenen Kişida ile kabinesini beğenmeyenlerin oranı, beğenenlerin oranını ilk kez geçmiş oldu.

İktidar açısından olumsuz yöndeki oran değişikliğinde, son dönem Japon yenindeki değer kaybı ile Abe Şinzo'nun cenazesine devlet töreni etkisine dikkat çekiliyor.

Abe'nin cenazesinin etkisi

2012-2020 göreviyle "Japonya'nın en uzun süre başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo'nun uğradığı suikastın yankısı da araştırmada soruldu.

Abe'nin cenazesine merkezi bütçeden yaklaşık 11 milyon dolar harcanarak düzenlenen devlet törenini, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadı.

Katılımcılar, suikast sonrası ortaya çıkan, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile tartışmalı "Moon Tarikatı" arasındaki ilişkilere de tepki verdi.

Yüzde 37 katılımcı, siyasi iktidarın, LDP milletvekilleri ile tarikat arası ilişkilerden arındırılmasına yönelik Kişida'nın hamlelerine "olumlu bakmadığını" beyan etti.

Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arkasından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.